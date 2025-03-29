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مسؤول إسرائيلي: رسالة إلكانا الحزينة تحتم علينا عقد صفقة أسرى دفعة واحدة

08:01 م السبت 29 مارس 2025

يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "رسالة الأسير إلكانا الحزينة تحتم علينا عقد صفقة أسرى دفعة واحدة قبل أن تتوقف قلوبهم عن النبض".

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد بثت مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي إلكانا يستغيث مطالبًا حكومة الاحتلال بإنقاذه، وقال إنه هو من طالب بتسجيل هذا الفيديو.

وظهر الأسير -الذي قال إنه يحمل رقم 22- وهو يصرخ "يا رئيس الوزراء، حماس لم تطلب مني تسجيل هذا الفيديو، هذه ليست حربًا نفسية، الحرب النفسية الحقيقية بالنسبة لي هي أن أستيقظ بدون رؤية ابني وزوجتي، وهذا الأمر لا يجعلني بصحة جيدة".

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