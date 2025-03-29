وكالات

خرجت مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل ورفضًا لمساعي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مسيرة انطلقت من وسط تل أبيب باتجاه وزارة الدفاع للمطالبة بإعادة الأسرى.

ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى في قطاع غزة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أي اقتراح لإنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى الـ59 المتبقين في غزة.

وقالت حكومة نتنياهو، إن القتال لا يمكن أن يتوقف إلا بإبعاد حركة حماس عن السلطة ونزع سلاحها وضمان عدم قدرتها على تشكيل تهديد لإسرائيل.