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الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح جنوب غزة

07:50 م السبت 29 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي القطاع.

وأكد أنه وسع عملياته البرية في جنوب قطاع غزة وهاجم عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يشن موجة هجمات واسعة على قطاع غزة وأنه سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موقعًا في خانيونس أُطلقت منه اليوم قذائف هاون على قواتها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لسقوط شهداء ومصابين، في حين تحاصر دبابات الاحتلال عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق توغلها في رفح وخانيونس جنوبي القطاع.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة عملية برية في منطقة الجنينة
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