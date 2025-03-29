مكتب نتنياهو: إسرائيل قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل بتنسيق مع أمريكا

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء عقد أمس سلسلة مشاورات بشأن الاقتراح الذي قُدم من الوسطاء.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن حركة حماس وافقت على المقترح المصري للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل تجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لبعد عيد الفصح اليهودي، وبدء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن "الموضوع متوقع أن يُطرح للنقاش في اجتماع الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم السبت".