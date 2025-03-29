قائد الجيش اللبناني: عمليات إطلاق الصواريخ تخدم العدو الإسرائيلي

وكالات

قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف، إن العائق الوحيد أمام إتمام انتشار الجيش في الجنوب هو وجود العدو الإسرائيلي بالنقاط المحتلة.

وأكد رودولف، خلال تفقده هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات، أن إطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة يخدم العدو الإسرائيلي؛ مشيرًا إلى أن الجيش يحقق لكشف الفاعلين وقد أوقف عددًا من المشتبه فيهم قيد التحقيق.

وشدد قائد الجيش اللبناني، على أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار دون أي تباطؤ.