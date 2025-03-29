الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل ترفض دخول فرق الإنقاذ للبحث عن طواقمنا المفقودة برفح

غزة (د ب أ)

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمها المفقودة في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية، اليوم السبت، "إن مصير 7 من طواقم الإسعاف التابعة لها ما يزال مجهولًا منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من قوات الاحتلال في رفح."بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت "أن قوات الاحتلال رفضت اليوم السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان غربي رفح للبحث عن الطواقم المفقودة".

وأدانت الجمعية تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، وحملته المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، خاصة وأن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطواقم المفقودة، والتحرك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.