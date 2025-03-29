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مقتل شخص جراء تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا

06:39 م السبت 29 مارس 2025

مقتل شخص جراء تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا

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برلين (د ب أ)

تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مدينة فايلهايم آن دير تيك بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، وفقًا لما أعلنته الشرطة والإطفاء.

وذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن الطائرة فائقة الخفة تحطمت على الأرجح حوالي الساعة 10:45 صباح اليوم السبت. وتقع فايلهيم آن دير تيك عند سفح جبل بمنطقة شفابن.

وأشار إلى أن المنطقة وعرة ومن الصعب الوصول إليها، مضيفًا أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. كما لم يتم التعرف بعد على أسباب الحادث، ولم يُحدد بعد مكان إقلاع الطائرة أو وجهتها.

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فايلهايم الشرطة الألمانية تحطم طائرة في ألمانيا
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