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دول عربية تعلن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

06:13 م السبت 29 مارس 2025

هلال شهر شوال

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وكالات

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر واليمن أن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وبدوره، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتًا شرعيًا مساء هذا اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

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