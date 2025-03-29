الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني يبحثان هاتفيًا الاعتداءات الإسرائيلية

أنقرة (د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وقضايا إقليمية ودولية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان، أن أردوغان وعباس بحثا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، أشار أردوغان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يمكنهم تجاوز هذه المرحلة الصعبة إلا من خلال الوحدة والتضامن.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل جهودها لإيصال صوت فلسطين إلى كل المحافل الدولية، معربًا عن أمله في أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والهدوء في أقرب وقت.