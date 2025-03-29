الأمن العام السوري يضبط أسلحة وذخائر في قرية الجبين بريف حماة

وكالات

تمكن الأمن العام السوري، اليوم السبت، من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة في قرية الجبين شمال غربي حماة وسط سوريا، خلال عملية تمشيط في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إحباط قوات الأمن العام هجمات إرهابية في حي الوعر بحمص وسط البلاد كانت تخطط لها خلية تابعة لفلول نظام الأسد، وفق بيان رسمي.

وقالت الداخلية، في البيان، إن العملية الأمنية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بتحركات مشبوهة، إذ عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.