عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب رئيس وفد التفاوض بصفقة أو الاستقالة
05:08 م السبت 29 مارس 2025
وكالات
دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى في قطاع غزة.
وقالت الهيئة، "سنطالب رئيس وفد التفاوض بصفقة تعيد الـ59 أسيرًا دفعة واحدة أو أن يستقيل".
ورفضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أي اقتراح لإنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى الـ59 المتبقين في غزة.
وقالت حكومة نتنياهو، إن القتال لا يمكن أن يتوقف إلا بإبعاد حركة حماس عن السلطة ونزع سلاحها وضمان عدم قدرتها على تشكيل تهديد لإسرائيل.
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