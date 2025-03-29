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أسوشيتد برس: العملية الأمريكية ضد الحوثيين في عهد ترامب أكثر شمولًا

03:05 م السبت 29 مارس 2025

الحوثيين

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وكالات

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر شمولًا من تلك التي جرت خلال فترة سلفه جو بايدن، مشيرة إلى تصعيد ملحوظ في طبيعة الأهداف والأساليب المستخدمة.

وبحسب التقرير، انتقلت الولايات المتحدة من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة داخل اليمن، إلى توجيه ضربات مباشرة ضد مسؤولين حوثيين وقصف المدن التي تعتبر مراكز رئيسية لعمليات الجماعة المسلحة.

وفي إطار هذا التصعيد، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الأمريكي نقل نحو أربع قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ما يعكس تحضيرًا لعمليات موسعة وردعًا لأي تهديدات محتملة ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

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