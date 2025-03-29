وزيرخارجية الدنمارك ردا على فانس: نستثمر المزيد في أمن القطب الشمالي

نوك (جرينلاند)- (أ ب)

انتقد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على "لهجتها" في انتقاد الدنمارك وجرينلاند، قائلاً إن بلاده تستثمر بالفعل المزيد في أمن القطب الشمالي، ولا تزال منفتحة على المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة.

وأدلى وزير الخارجية الدنماركي بهذه التصريحات في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى الجزيرة الاستراتيجية والتي قال خلالها إن الدنمارك لا تبذل جهودًا كافية للدفاع في القطب الشمالي.

وقال راسموسن باللغة الإنجليزية: "لقد تم توجيه اتهامات ومزاعم كثيرة. ونحن بالطبع منفتحون على النقد".

وأضاف: "لكن دعوني أكون صريحًا تمامًا: نحن لا نفضل ولا نحبذ هذه اللهجة التي تم استخدامها، هذه ليست الطريقة التي تتحدثون بها مع حلفائكم المقربين. وما زلت اعتبر الدنمارك والولايات المتحدة حليفتين مقرَّبتين".

وأعاد لوكي راسموسن، في مقطع الفيديو الخاص به، إلى أذهان المشاهدين اتفاقية الدفاع لعام 1951 بين الدنمارك والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية إن اتفاقية عام 1951 "توفر فرصة كبيرة للولايات المتحدة ليكون لها وجود عسكري أقوى بكثير في جرينلاند ، وإذا كان هذا هو ما ترغب فيه، فلنناقش ذلك".

واستطرد راسموسن أن الدنمارك زادت استثماراتها في الدفاع عن القطب الشمالي.

في يناير، أعلنت الدنمارك عن التزامات مالية بقيمة 6 ,14 مليار كرونة دنماركية (1 ,2 مليار دولار أمريكي) لأمن القطب الشمالي، تشمل ثلاث سفن بحرية جديدة، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، وأقمار اصطناعية.

كانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد ردت على فانس بالقول إن بلادها تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك نشر سفن جديدة وطائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي.

وباعتبار جرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، أكدت أيضا على المسؤولية الجماعية للحلف في الدفاع عن القطب الشمالي ردا على التهديد الروسي.

وبعد أن وقفت الدنمارك "جنبا إلى جنب مع الأمريكيين" في حربها ضد الإرهاب، قالت إن "هذه ليست طريقة عادلة" من فانس للإشارة إلى الدنمارك.

كان فانس قد صرح أمس الجمعة، بأن الدنمارك لم تستثمر بشكل كاف في أمن جرينلاند، وطالب بتغيير نهجها بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن الاستيلاء علي الجزيرة التابعة للدنمارك.

وأدلى فانس بهذه التصريحات الحادة أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة بيتوفيك الفضائية على الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بأهمية استراتيجية.

وقال فانس: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية: لم تقوموا بعمل جيد تجاه شعب جرينلاند. لقد قللتم الاستثمار في شعب جرينلاند، وقللتم الاستثمار في المنظومة الأمنية لهذه الأرض الرائعة والجميلة التي يقطنها شعب رائع. ويجب أن يتغير ذلك."

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة "ليس لديها خيار" سوى اتخاذ موقف قوي لضمان أمن جرينلاند، مشجعا على الدفع نحو استقلال جرينلاند عن الدنمارك.