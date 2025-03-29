تركيا: القبض على صحفي سويدي بتهم الإرهاب

إسطنبول- (د ب أ)

أكدت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة القبض على الصحفي السويدي كاج يواكيم ميدين في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت الأناضول إن ميدين يواجه اتهامات بـ "العضوية في منظمة إرهابية مسلحة" و"إهانة الرئيس".

وتم اعتقال مراسل صحيفة داجينز إي تي سي اليومية بعد وقت قصير من وصوله إلى إسطنبول أول أمس الخميس.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم القبض عليه رسميا في وقت لاحق بعد مثوله عبر الفيديو أمام محكمة في أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول أنه تم القبض على ميدين في إطار تحقيق مستمر بشأن احتجاجٍ شهدته ستوكهولم عام 2023 ، جرى خلاله تعليق دميةٌ للرئيس رجب طيب أردوغان أمام مبنى البلدية.

وتابعت الأناضول أن السلطات وجدت أن ميدين نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت السلطات أيضا إلى تقارير ميدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق وجنوب شرق تركيا بين عامي 2014 و2017.

وكتب أندرياس جوستافسون، رئيس تحرير صحيفة داجينز إي تي سي ، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أعلم أن الاتهامات باطلة".

ويأتي اعتقال ميدين وسط حملة قمع مستمرة للاحتجاجات ضد سجن السياسي المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو في تركيا.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع على مدار أكثر من أسبوع، متهمين الرئيس أردوغان باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إمام أوغلو للقضاء على منافس سياسي.