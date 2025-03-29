لبنان: مفتي صيدا يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالعيد بسبب "العدوان" على بلاده وغزة

بيروت- (د ب أ)

اعتذر مفتي صيدا وأقضيتها في لبنان الشيخ سليم سوسان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة

وقالت دار الإفتاء في صيدا، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت: " يؤدي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم أنيس سوسان صلاة عيد الفطر في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا، وبعد صلاة وخطبة العيد يتوجه إلى ساحة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة".

وأضافت: "ونظراً للظروف الراهنة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى أهلنا في غزة، يعتذر الشيخ سوسان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد"، داعية إلى الوحدة ونبذ الفتن والفرقة.





