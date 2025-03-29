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ردا على فانس.. رئيسة وزراء الدنمارك: بلادنا تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية

12:14 م السبت 29 مارس 2025

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن

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نوك (جرينلاند)- (أ ب)

ردّت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، على ادعاء نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس بأن الدنمارك لا تبذل جهودًا كافية للدفاع في القطب الشمالي، بوصف بلادها بأنها "حليف جيد وقوي".

وأضافت، بعد خطاب فانس، أن الدنمارك تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك نشر سفن جديدة وطائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي.

وباعتبار جرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكدت أيضا على المسؤولية الجماعية للحلف في الدفاع عن القطب الشمالي ردا على التهديد الروسي.

وبعد أن وقفت الدنمارك "جنبا إلى جنب مع الأمريكيين" في حربها ضد الإرهاب، قالت إن "هذه ليست طريقة عادلة" من فانس للإشارة إلى الدنمارك.

كان فانس قد صرح أمس الجمعة، بأن الدنمارك لم تستثمر بشكل كاف في أمن جرينلاند، وطالب بتغيير نهجها بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن الاستيلاء علي الجزيرة التابعة للدنمارك.

وأدلى فانس بهذه التصريحات الحادة أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة بيتوفيك الفضائية على الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بأهمية استراتيجية.

وقال فانس: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية: لم تقوموا بعمل جيد تجاه شعب جرينلاند. لقد قللتم الاستثمار في شعب جرينلاند، وقللتم الاستثمار في المنظومة الأمنية لهذه الأرض الرائعة والجميلة التي يقطنها شعب رائع. ويجب أن يتغير ذلك."
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة "ليس لديها خيار" سوى اتخاذ موقف قوي لضمان أمن جرينلاند، مشجعا على الدفع نحو استقلال جرينلاند عن الدنمارك.

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ميته فريدريكسن جيه دى فانس الدنمارك حلف شمال الأطلسي الناتو
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