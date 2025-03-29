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أوكرانيا: مقتل وإصابة 25 شخصا في هجوم بمسيرة روسية على دنيبرو

11:23 ص السبت 29 مارس 2025

طائرة مسيرة

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كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 21 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأشار الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إلى وقوع انفجارات واندلاع عدة حرائق ووقوع أضرار جسيمة في المدينة.

ونشر ليساك صور الدمار على قناته في تليجرام، وكتب "لقد كانت ليلة صعبة".

وتواصلت الهجمات الروسية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة رغم محاولات الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه في الحادث الأخير في دنيبرو قامت موسكو بشن 24 هجوما بطائرات مسيرة ، تم إسقاط معظمها.

وقال ليساك إن 13 شخصا احتاجوا للعلاج في المستشفى من إصاباتهم، كما دمرت الحرائق عدة منازل. ولحقت أضرار بأبراج ومبان عامة، كما اندلع حريق في مجمع مطاعم.

وأضاف أنه "تم تدمير عشرات السيارات ". وتتعرض مدينة دنيبرو الصناعية لغارات جوية روسية على نحو متكرر.

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السلطات الأوكرانية مسيرة روسية طائرة مسيرة انفجارات دنيبرو
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