بين "الصليب وكلمة 'كافر".. وشوم وزير الدفاع الأمريكي تثير الجدل (فيديو)

بي بي سي

أثارت صور نشرها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يؤدي تمارين لياقة بدنية في قاعدة عسكرية، مرتديًا زيًا رياضيًا وجعبة عسكرية، لكن الوشوم التي تزين جسده، وأبرزها كلمة "كافر" وصليب قدسي، كانت محور الجدل.

إضافة إلى ذلك، وشم آخر يحمل عبارة "Deus Vult" التي تعني "إرادة الله" باللاتينية، مما عزز التساؤلات حول أفكار وتصوّرات الرجل الذي يتولى منصبًا حساسًا في أقوى مؤسسة أمنية في العالم.