إعلان

بين "الصليب وكلمة 'كافر".. وشوم وزير الدفاع الأمريكي تثير الجدل (فيديو)

11:14 ص السبت 29 مارس 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بي بي سي

أثارت صور نشرها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يؤدي تمارين لياقة بدنية في قاعدة عسكرية، مرتديًا زيًا رياضيًا وجعبة عسكرية، لكن الوشوم التي تزين جسده، وأبرزها كلمة "كافر" وصليب قدسي، كانت محور الجدل.

إضافة إلى ذلك، وشم آخر يحمل عبارة "Deus Vult" التي تعني "إرادة الله" باللاتينية، مما عزز التساؤلات حول أفكار وتصوّرات الرجل الذي يتولى منصبًا حساسًا في أقوى مؤسسة أمنية في العالم.

هذا المحتوى من

BBC

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيغسيث وزير الدفاع الأمريكي أخبار BBC
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن