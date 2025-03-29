مقتل 4 أشخاص بعد عواصف شديدة في منطقة جنوب تكساس

ماكالين، تكساس- (أ ب)

حاصرت الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين تكساس والمكسيك مئات الأشخاص في منازل غمرتها المياه وفي سيارات تقطعت بها السبل في مياه مرتفعة، وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة والتي استمرت يوم الجمعة حتى مع استمرار هطول الأمطار. ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، بعضهم غرقا.

وحذر مسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو جراندي المنخفض في تكساس بدأ يظهر فقط. وفي المكسيك، سعى المئات إلى إيجاد مأوى مؤقت، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أفرادا عسكريين يخوضون في مياه تصل إلى الصدر.

وعلى الجانب الأمريكي، قال المسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في مقاطعة هيدالجو، حيث قال المسؤولون إن أكثر من 21 بوصة (53 سم) من الأمطار غمرت مدينة هارلينجن هذا الأسبوع.

وتشتهر المنطقة بأنها غنية بالأراضي الزراعية، وقال مفوض الزراعة في تكساس إن الضرر يتضمن خسائر كبيرة في الزراعة والماشية.

وقال المسؤولون في مقاطعة هيدالجو في بيان إنه ليس لديهم المزيد من المعلومات حول الوفيات الثلاث سوى أنها مرتبطة بجهود إنفاذ القانون. وذكرت ولاية تاموليباس المكسيكية أن رجلا (83 عاما) غرق في رينوسا، عبر الحدود من مدينة ماكالين في تكساس.