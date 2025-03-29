مقتل 21 عنصرا من حركة الشباب بوسط الصومال

مقديشو- (د ب أ)

قتل 21 عنصرا من حركة الشباب في عملية نفذتها القوات الصومالية بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، "نفذت قوات جهاز الاستخبارات والأمن الوطني (نيسا) بالتعاون مع القوات المسلحة ، عملية عسكرية الليلة الماضية في منطقة "غيل غب" بمحافظة شبيلي الوسطى، أسفرت عن تصفية 21 عنصراً من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بجماعة الخوارج".

وطبقا للبيان الصادر عن جهاز نيسا، "جرت العملية وفق خطة محكمة، حيث تمكنت القوات من القضاء على جميع العناصر الإرهابية المستهدفة في الموقع المحدد دون وقوع خسائر في صفوف القوات الوطنية".

ودعت السلطات الأمنية مجدداً المدنيين إلى تجنب التواجد في المناطق التي يختبئ فيها عناصر التنظيم الإرهابي، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية لتطهير البلاد من "فلول مليشيات الخوارج".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.





