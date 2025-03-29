ميانمار: هلاينج يعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال

نايبيداو- (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج اليوم السبت حالة الطوارئ في كل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار هلاينج، في كلمة نقلتها صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار اليوم،إلى أنه فتح كافة القنوات الممكنة لاستقبال المساعدات الدولية.

وأضاف أن الهند عرضت إرسال مساعدات إغاثية، ودعا جميع الدول والمنظمات إلى تقديم المساعدات لجميع مواطني ميانمار المحتاجين.

وناشد هلاينج مواطنيه أيضا تقديم المساعدة والدعم لجهود الإنقاذ المبذولة حاليا للتغلب على آثار الزلزال.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن فريقا من 37 عضوا من إقليم يونان الصيني وصل إلى مدينة يانجون في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرتين تحملان 120 من رجال الإنقاذ والإمدادات، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأرسلت الهند فريقا للبحث والإنقاذ وفريقا طبيا بالإضافة إلى بطانيات وأقمشة عازلة ومستلزمات نظافة وأكياس نوم ومصابيح طاقة شمسية وعبوات طعام، حسبما قال وزير الخارجية الهندي في منشور على موقع "اكس".