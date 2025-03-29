الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى العمليات الهندسية في مخيمات شمال الضفة

وكالات

رفع الجيش الإسرائيلي مستوى العمليات الهندسية في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، وفقًا لما أفاد به موقع "والا" العبري.

وذكر الموقع أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي قرر العمل على تفكيك المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية ضمن مدينتي جنين وطولكرم، بدعوى الحد من استخدامها كمعاقل للمسلحين.

وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، حيث تكثف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في تلك المناطق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.