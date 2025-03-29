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دوي إطلاق نار متقطع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون

10:17 ص السبت 29 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي إطلاق نار متقطع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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إطلاق نار قوات الاحتلال الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
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