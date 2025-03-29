قاض يمنع إدارة ترامب من طرد موظفي إذاعة صوت أمريكا



(أ ب)

منع قاض يوم الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من طرد موظفي إذاعة صوت أمريكا، وهي خدمة الأخبار العالمية التابعة للحكومة الأمريكية.

ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آمي بيرمان جاكسون على إصدار أمر قضائي أولي يُبقي على وجود المكتب حتى تُصدر حكمها في موضوع دعوى قضائية تسعى للحفاظ عليه. وقالت القاضية إن المحكمة "بإمكانها، بل يجب عليها، أن تتخذ إجراءً" لإنقاذ المكتب من الإغلاق.

وخلال جلسة استماع عُقدت في 10 مارس، استمعت جاكسون إلى شهادة حول الفوضى التي اندلعت داخل المكتب بعد إصدار أوامر لموظفي الحكومة بالتوقف عن العمل في الشهر الماضي. وصرح آدم مارتينيز، كبير مسؤولي العمليات في المكتب بأنه في "وضع تهدئة" بعد أن أقال الرئيس دونالد ترامب مديره السابق، روهيت تشوبرا، في الأول من فبراير.

وعيّن ترامب بديلاً مؤقتًا، أمر بتعليق جميع عمليات المكتب فورًا، وألغى عقودًا بقيمة 100 مليون دولار، وفصل 70 موظفًا.