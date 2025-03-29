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مقتل شخصين في إطلاق نار جنوبي هولندا

12:36 ص السبت 29 مارس 2025

الشرطة الهولندية

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(د ب أ)

قالت الشرطة اليوم الجمعة، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب عدة أشخاص آخرين في إطلاق نار في منطقة سكنية في بلدة بجنوب هولندا.

وأضافت الشرطة في أوسترهاوت، إن دوافع الجريمة لا تزال غير واضحة ولم يتم القبض على أي مشتبه به.

وأوضحت الشرطة أن أعيرة نارية أطلقت على موقعين في الحي في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش).

وأشارت الشرطة إلى أنه تم على الفور نشر خدمات الطوارئ، ومن بينها مروحية تابعة للشرطة.

وأفاد شهود عيان بوجود مكثف للشرطة، حيث ارتدى العديد من أفرادها سترات واقية من الرصاص.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سيارتين اصطدمتا في مكان الحادث، وظهرت ثقوب رصاص في إحدى السيارتين وبقع دماء على باب السائق.

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