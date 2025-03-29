الأمطار الغزيرة تودي بحياة ثلاثة أشخاص في أمريكا

(أ ب )

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في تكساس، بعد أن تسببت أمطار غزيرة قرب الحدود مع المكسيك في فيضانات في الشوارع وإجبار أعداد كبيرة من فرق الإنقاذ على التدخل .

وقال المسؤولون في مقاطعة هيدالجو في بيان اليوم الجمعة، إنه ليس لديهم مزيد من المعلومات بشكل فوري حول الوفيات الثلاث سوى أنها من بين جهود إنفاذ القانون.

وفي هارلينجن قال مسؤولون إن منسوب هطول الأمطار في مدينتهم بلغ أكثر من 21 بوصة (53 سنتيمترا) هذا الأسبوع، وتسببت الأمطار الغزيرة أمس الخميس، في حدوث فيضانات شديدة وتمكنت السلطات من إنقاذ أكثر من 200 من السكان بينما لا يزال نحو 200 شخص آخرين ينتظرون إنقاذهم.