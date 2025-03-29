زيلينسكي: أوكرانيا لن تعترف بالمساعدات العسكرية الأمريكية السابقة كقروض

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أوكرانيا الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأمريكية في حربها ضد الغزو الروسي كقروض.

وقال الرئيس زيلينسكي للصحفيين في كييف اليوم الجمعة: "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضا، ولن نسمح بذلك".

وأكد زيلينسكي أيضا أن أوكرانيا تسلمت مسودة جديدة لاتفاق الموارد المعدنية المتعثر من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.

لكن اتفاقا كان من المقرر توقيعه قد انهار في فبراير بعد خلاف علني حاد بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض.

ووصف زيلينسكي النسخة الأحدث من الاتفاق بأنها "مختلفة تماما عن الإطار السابق"، مشيرا إلى أنه يتضمن الآن بنودا كانت أوكرانيا قد رفضتها بالفعل في مفاوضات سابقة.

ووفقا لتقارير نشرتها كل من صحيفتي نيويورك تايمز وفاينانشيال تايمز ووكالة بلومبرج، فقد زادت واشنطن مطالبها المالية من كييف.

وأفادت تقارير بأن المسودة الجديدة توسع أيضا نطاق السيطرة الأمريكية على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، ومنها المعادن والنفط ، والغاز والبنية التحتية الحيوية.

وقد أثار ذلك مخاوف من أن يقوض هذا الاتفاق سيادة أوكرانيا ويخلق عقبات قانونية أمام مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتعارض بعض بنوده مع لوائح الاتحاد.

وأكد زيلينسكي مجددا على أن أوكرانيا لن توقع أي اتفاق قد يعرض عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.