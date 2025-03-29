ارتفاع عدد قتلى زلزال بانكوك إلى 10 واستمرار البحث عن عشرات المفقودين

وكالات

أكدت نائبة حاكم بانكوك، تافيدا كامولفيج، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 10 قتلى، مع استمرار البحث عن 101 شخص مفقود من ثلاثة مواقع بناء في مناطق دين داينج، بانج سو، وتشاتوشاك. كما أُصيب 16 شخصًا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب ميانمار المجاورة يوم الجمعة.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث وسط أنقاض مبنى شاهق كان قيد الإنشاء في بانكوك. وأظهرت الصور فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة في محاولة للعثور على ناجين وسط الركام.

في سياق متصل، أوصت السلطات سكان مبنيين في بانكوك بالإخلاء الفوري بسبب الأضرار التي لحقت بهما جراء الزلزال. يقع أحد المبنيين في منطقة تشاتوتشاك والآخر في منطقة فرا خانونج، حيث ستخضع هياكلهما لفحص دقيق من قبل فرق هندسية متخصصة.

وأعلنت إدارة العاصمة بانكوك أنها تلقت نحو ألف بلاغ عن مشكلات هيكلية في مختلف أنحاء المدينة عقب الزلزال، فيما حُددت ثلاثة مواقع على أنها عالية الخطورة حتى الآن. ومن المقرر أن تزداد عمليات التقييم الهيكلي صباح السبت.

وكإجراء احترازي، فتحت السلطات خمس حدائق عامة وستة ملاجئ مؤقتة للسكان الباحثين عن مأوى آمن. كما تم نشر فرق من الشرطة ومسؤولي المدينة للحفاظ على الأمن وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتضررة.