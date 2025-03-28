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أكسيوس: نتنياهو يكلّف الموساد بالبحث عن دول تستقبل مهجري غزة

10:42 م الجمعة 28 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات
ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلّف وكالة الاستخبارات الخارجية (الموساد) بالبحث عن دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين المهجّرين من قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي سابق أن نتنياهو أوكل هذه المهمة إلى الموساد منذ أسابيع، وذلك في ظل رفض واسع لمقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعا إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة بهدف إعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.
وأشارت المصادر إلى أن جهات إسرائيلية أجرت بالفعل محادثات مع دول مثل الصومال وجنوب السودان، إلى جانب دول أخرى مثل إندونيسيا.

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تهجير سكان غزة بنيامين نتنياهو الموساد
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