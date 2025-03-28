السعودية والإمارات تدعوان لتحري هلال شوال مساء السبت

وكالات

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الجمعة، جميع المسلمين في أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء السبت، الموافق 29 رمضان 1446 هـ (29 مارس 2025)، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان المحكمة، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإعلان يستند إلى قرار المحكمة العليا رقم (192/هـ)، الذي أكد أن غرة شهر رمضان كانت يوم السبت 1 رمضان 1446 هـ، الموافق 1 مارس 2025.

وأوضحت المحكمة أنها تدعو كل من يتمكن من رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لمساعدته في تسجيل شهادته.

وحثت من لديه القدرة على المشاركة في عملية الترائي والانضمام إلى اللجان المختصة، لما في ذلك من أجر وثواب، ولأهمية التعاون في هذا الأمر.

كانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أعلنت أن لجنة تحري هلال شوال، التابعة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ستعقد اجتماعها مساء السبت في موقع الحصن التاريخي بأبوظبي، برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه.

وأشارت "وام" إلى أن اللجنة ستدرس خلال الاجتماع التقارير العلمية والحسابات الفلكية الخاصة بلحظة ولادة الهلال، وظروف حدوث الاقتران، ومدى إمكانية رؤيته.

كما ستراجع البيانات الواردة من المراصد الوطنية المزودة بأحدث الأجهزة، لضمان دقة نتائج التحري.