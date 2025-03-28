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بعد مقتل 144 وإصابة 730.. أبرز المعلومات عن زلزال ميانمار الأقوى منذ 80 عامًا

10:21 م الجمعة 28 مارس 2025

زلزال ميانمار

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وكالات

شهدت ميانمار، الجمعة، زلزالًا قويًا على طول صدع ساغينغ، أحد الصدوع التكتونية النشطة في المنطقة، مما يجعله من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقود.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال هو الأقوى منذ عام 1946، عندما سجلت الهزة الأرضية آنذاك قوة تتراوح بين 7.6 و7.7 درجة على مقياس ريختر.

كما أنه أول زلزال تتجاوز شدته 7 درجات في ميانمار منذ عام 1991، حيث وقع حينها زلزال بنفس القوة على بعد 100 ميل شمال موقع الهزة الحالية.

,نتج الزلزال عن حركة الصفائح التكتونية على طول صدع ساغينغ، الذي يفصل بين صفائح تتحرك في اتجاهات متعاكسة، مما يؤدي إلى تراكم الضغط وإطلاقه في صورة زلازل مدمرة.

وقال خبير الأرصاد الجوية في شبكة CNN، ديريك فان دام، إن "تحرك صفيحتي الهند وأوراسيا بشكل متوازٍ أدى إلى اهتزازات عنيفة على السطح"، مشيرًا إلى أن نحو 90 مليون شخص شعروا بالهزة بدرجات متفاوتة.

أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن تأثير زلزال ميانمار من حيث الاهتزاز والخسائر المحتملة يماثل زلزال تركيا 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وأضافت أن حوالي 800 ألف شخص تعرضوا لهزات قوية، مقارنة بـ750 ألف شخص في زلزال تركيا.

وحذّر فان دام من احتمال وقوع هزات ارتدادية تصل قوتها إلى 7.7 درجة، مشددًا على أن عمليات البحث والإنقاذ قد تستمر لأسابيع.

كان رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار قال إن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا وإصابة أكثر من 730 آخرين.

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