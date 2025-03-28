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إعلام حوثي: عدوان أمريكي على مديريتي سنحان وسحار

10:00 م الجمعة 28 مارس 2025

عدوان أمريكي على مديريتي سنحان وسحار أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيين"، إن عدوانا أمريكيا استهدف بـ 8 غارات منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، وبغارتين على مديرية سحار بمحافظة صعدة.

كانت وسائل الإعلام، قالت إن الطيران الأمريكي يشن غارتين على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة اليمنية.

وأضافت أن العدوان الأمريكي يستهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء.

كما يشن الطيران الأمريكي أيضًا 5 غارات على منطقة العصايد بمديرية كتاف، وغارتان على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام.

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