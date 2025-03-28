واشنطن: تدفق المساعدات إلى غزة مرهون بإفراج حماس عن الأسرى ونزع سلاحها

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعدات الإنسانية ستتدفق إلى قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى ونزع سلاحها.

وأضافت الوزارة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات تستهدفها، مشددة على ضرورة أن يتحمل الجيش اللبناني مسؤولية نزع سلاح الجماعات المسلحة داخل لبنان.

وأكدت الخارجية أن على الحكومة اللبنانية العمل على تفكيك ترسانة حزب الله والمنظمات التي تصفها بالإرهابية، لمنع تكرار الهجمات مستقبلاً.

وشددت واشنطن على استمرار جهودها في استهداف البنية المالية لحزب الله، بهدف حرمانه من مصادر التمويل ومنع استغلاله للنظام المالي الدولي.