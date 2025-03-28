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مسؤول أممي: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح في غزة

09:15 م الجمعة 28 مارس 2025

المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري

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وكالات

اتهم المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، محذرًا من أن سياساتها تؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال.

وأوضح فخري أن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدًا ضرورة محاسبتها على هذه السياسات وفرض عقوبات عليها.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تدعمان إسرائيل فيما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"، داعيًا الشعوب إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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مايكل فخري إسرائيل قطاع غزة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي
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