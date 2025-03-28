حماس تطالب بتحقيق دولي في استهداف الدفاع المدني وتحذر من التواطؤ مع الاحتلال

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في استهداف أفراد الدفاع المدني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، واصفة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الفاشي".

وأكدت الحركة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد "تواطؤًا مرفوضًا"، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف "الإبادة الوحشية" في قطاع غزة.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى رفح للكشف عن مصير آلاف المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم.

كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، جدد انتقاده للقيود الإسرائيلية على العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن تل أبيب منعت المنظمة من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم لجرد البضائع المتبقية هناك، كما تواصل رفض جهود الأمم المتحدة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة.

وحول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وصف دوجاريك التصعيد بأنه "خطير للغاية"، مطالبًا بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكد أن قوات "اليونيفيل" تقوم بعمليات استباقية للبحث عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها بشأن وقف الأعمال العدائية.