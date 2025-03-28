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إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو لتحرك دولي

08:39 م الجمعة 28 مارس 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ"الإجراءات الإجرامية" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وأكدت الوزارة على مسؤولية الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددة على ضرورة تحرك عاجل وفعال من المجتمع الدولي لمنع استمرار هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان "غير مقبولة ولا أساس لها"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير صارمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان وسوريا.

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الخارجية الإيرانية اسرائيل لبنان
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