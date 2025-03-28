الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع وصولنا إلى معبر كرم أبو سالم

وكالات

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة تسعى لتنسيق الوصول إلى معبر كرم أبو سالم لجرد البضائع المتبقية هناك، إلا أن إسرائيل منعتها من ذلك.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تل أبيب تواصل رفض جهود الأمم المتحدة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وحول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وصف دوجاريك التصعيد بأنه "خطير للغاية"، داعيًا إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضاف أن قوات "اليونيفيل" تقوم بأنشطة استباقية للبحث عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها بشأن وقف الأعمال العدائية.