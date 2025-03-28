مئات الموريتانيين يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة

وكالات

تظاهر مئات الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط، اليوم الجمعة، رفضا لاستئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في المظاهرة -التي دعت لها المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة- علمي فلسطين وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل في غزة.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين؛ حيث تمكنت قبائل موريتانية من جمع تبرعات وصلت إلى نحو 16 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية محلية.