رئيس الوزراء اللبناني يدين استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت

(د ب أ)

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.

وأدان سلام "الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت"، واصفاً إياه "بالتصعيد الخطير"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشجب سلام "الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات"، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل بأسرع وقت ممكن".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ ظهر اليوم غارة جوية استهدفت فيلا شرف الدين قرب مبنى بلدية بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان ودمرها، كما أغار مجدداً على بركة الجبور في كفرحونة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، وشن غارة جديدة على جبل صافي في منطقة جزين، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بصاروخين بعد ظهر اليوم الجمعة على مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ودمره تدميراً كاملاً، بعد ثلاث غارات تحذيرية على المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصّة في حي الحدث في الضاحية.

وتم سماع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت لتحذير السكان بعد التهديد الإسرائيلي الأخير.

وهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الإسرائيلي تهديدات للضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشهدت منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت عملية إخلاء ونزوح كثيف بعد الإنذار الإسرائيلي.

وقررت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، ريما كرامي، دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في منطقة الحدث، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظاً على سلامة الجميع، نظراً للتهديدات الاسرائيلية المعادية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث.

وكان الطيران الاسرائيلي قد شن سلسلة غارات على أطراف بلدة كفرحونة بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان - الجبور، وبلدتي عرمتى وسجد في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة عدة مناطق في جنوب لبنان. وتم إغلاق عدة مدارس رسمية وخاصة في منطقة صور في جنوب لبنان بعد التهديد الإسرائيلي بالرد العسكري على لبنان، بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ونفى مصدر مسؤول في حزب الله أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان اليوم الجمعة باتجاه إسرائيل، مؤكداً التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.