16 صورة ترصد الزلزال المدمر في ميانمار

القاهرة- مصراوي

أعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار أن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا وإصابة أكثر من 730 آخرين.

وأكدت السلطات العسكرية في ميانمار وقوع العديد من الضحايا والإصابات جراء الزلزال، إلا أن الحصيلة الدقيقة لم تُحدد بعد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار أن "عددًا كبيرًا من المدنيين قُتلوا وأصيبوا"، فيما ناشدت السلطات المتبرعين بالدم التوجه إلى المستشفيات. من جهتها، صرّحت الأمم المتحدة أن التقارير الأولية تشير إلى "أضرار جسيمة" في البلاد.

وفي تايلاند، أعلن رئيس الوزراء أن الوضع "بدأ في التحسن" بعد أن تسببت الهزات الأرضية في انهيار مبنى قيد الإنشاء في العاصمة بانكوك. وكان المبنى مملوكًا لشركة صينية مملوكة للدولة، وأدى الانهيار إلى محاصرة ما يصل إلى 81 شخصًا تحت الأنقاض. وأصدرت السلطات تحذيرات لسكان المدينة بتجنب المباني الشاهقة، قبل أن تعلن لاحقًا أنه بات بإمكانهم العودة إلى منازلهم.

و يُعد زلزال يوم الجمعة الأقوى الذي يضرب ميانمار منذ عام 1946، وربما الأشد قوة في تاريخ البلاد الحديث. وقع الزلزال على طول صدع "ساغاينغ"، وهو أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في ميانمار. وتُقارن قوته بزلزال تركيا عام 2023، الذي تسبب في مقتل أكثر من 50,000 شخص.