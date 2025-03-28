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نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي تهديد من لبنان

05:39 م الجمعة 28 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته عازمة على فرض وقف إطلاق النار بالقوة، مشددًا على أن المعادلة الأمنية في المنطقة قد تغيرت.

وقال نتنياهو في تصريحات له: "من لم يستوعب الوضع الجديد في لبنان تلقى اليوم مثالًا إضافيًا على تصميمنا"، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر، ولن نسمح بأي إطلاق نار على بلداتنا مهما كان."

وتابع: "سنواصل استهداف أي موقع في لبنان يشكل تهديدًا لنا، وسنعمل على ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان."

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نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار لبنان
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