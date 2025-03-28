الرئيس الفرنسي يستنكر قصف بيروت ويدعو إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

وكالات

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الغارة الإسرائيلية على بيروت، معتبرًا أنها "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان.



وقال ماكرون في تصريحات له، "أعرب عن تضامني مع سكان بيروت الذين شهدوا اليوم غارة إسرائيلية غير مقبولة، كما أن التوتر المتزايد على طول الخط الأزرق يشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة".



وأكد الرئيس الفرنسي أن احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى ضرورة استكمال هذه الجهود لضمان استقرار البلاد.

كما اقترح أن تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المواقع التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان كخطوة نحو تهدئة التوترات.



وأضاف ماكرون: "نحن ملتزمون بالمسار الذي أطلقه شركاؤنا الأمريكيون بشأن لبنان، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة".





