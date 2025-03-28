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الرئيس اللبناني: القصف الإسرائيلي لبيروت غير مبرر

03:44 م الجمعة 28 مارس 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان، مؤكدًا أنها "غير مبررة وغير مفهومة"، ومحذرًا من محاولات جرّ لبنان إلى دوامة العنف من جديد.

وقال الرئيس اللبناني: "ندين أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة البلاد إلى مسار عدم الاستقرار"، مشددًا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والقرارات الدولية.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إلى التحرك سريعًا لوقف التصعيد، والمساعدة في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. كما جدد مطالبته باستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، والعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 لضمان الاستقرار.

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده تسعى إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام، مشيرًا إلى أن إنهاء الحروب والصراعات يتطلب نظامًا عالميًا قائمًا على القيم والمبادئ.


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جوزيف عون الرئيس اللبناني القصف الإسرائيلي
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