الإمارات تستقبل 81 جريحا ومريضا بالسرطان من غزة للعلاج

(د ب أ)

وصلت الإمارات اليوم الجمعة طائرة تحمل 81 جريحاً ومريضاً بالسرطان من قطاع غزة، قادمة من مطار رامون في إسرائيل لتلقي العلاج في المستشفيات الإماراتية، برفقة 107 من أفراد عائلاتهم.

وقالت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إن عملية نقل المرضى تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتضم نسبة كبيرة من الأطفال، موضحا أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتقديم العلاج والرعاية الصحية إلى 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وقال سلطان الشامسي نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: "تعكس جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع".