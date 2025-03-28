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ملك بريطانيا تشارلز الثالث يظهر بشكل علني للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى

03:25 م الجمعة 28 مارس 2025

الملك تشارلز الثالث

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لندن- (أ ب)

ظهر ملك بريطانيا تشارلز الثالث للمرة الأولى بشكل علني منذ دخول المستشفى لفترة قصيرة بسبب تعرضه لآثار جانبية من علاج مرض السرطان.

ولوح الملك تشارلز للأشخاص الذين كانوا متواجدين لدى خروجه بالسيارة من مقر إقامته في كلارينس هاوس صباح اليوم الجمعة.

وكان الملك قد ألغى ارتباطاته بعد ظهر الأمس وصباح اليوم الجمعة بعد دخوله المستشفى لفترة قصيرة.

ويتم متابعة الحالة الصحية للملك عن كثب منذ أوائل العام الماضي، عندما أعلن أنه تم تشخيص إصابته بنوع من السرطان لم يتم الإعلان عنه.

يشار إلى أن تشارلز ابتعد عن الارتباطات العامة لمدة حوالي ثلاثة أشهر، لكنه واصل أداء واجبات الدولة، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء.


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تشارلز الثالث ملك بريطانيا لندن
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