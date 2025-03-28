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روسيا والصين تبحثان الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع الأسبوع المقبل

03:04 م الجمعة 28 مارس 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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موسكو- (د ب أ)

يعتزم وزيرا خارجية روسيا والصين التباحث بشأن الحرب في أوكرانيا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة.

وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج لي "احتمالات تسوية الأزمة الأوكرانية"، من بين قضايا دولية أخرى.

وبحسب البيان، تشمل أجندة الاجتماع الذي سينعقد في موسكو القضايا الثنائية أيضا.

يذكر أن الصين حليفة وثيقة لروسيا، إلا أن بكين تنتقد حقيقة أن الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا تثير اضطرابات دولية كبيرة.

ورفضت أوكرانيا خطة سلام اقترحتها القيادة الصينية لقربها من المواقف الروسية.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس وضع أوكرانيا تحت إدارة الأمم المتحدة بينما تجري الانتخابات الجديدة.


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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي روسيا
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