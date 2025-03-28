الأمم المتحدة: إسرائيل تمنعنا من توزيع المساعدات في غزة

وكالات

اتهمت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بمنعها من توزيع ما تبقى من الأغذية والمساعدات المخزنة في مستودعاتها داخل قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمدنيين المحاصرين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "لا مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة"، مؤكدة أن القيود الإسرائيلية تعيق عمليات الإغاثة، بينما يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأضاف البيان أن سيارات الإسعاف في غزة أصبحت غير قادرة على العمل بسبب نفاد الوقود، مما يزيد من صعوبة نقل المصابين والمرضى، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

كما كشفت الأمم المتحدة عن فقدان 9 من أفراد طواقمها الطبية قرب معبر رفح، دون توفر أي معلومات عن مصيرهم حتى الآن.

ودعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدة أنها "تشهد جرائم وحشية تُرتكب بحق المدنيين".





