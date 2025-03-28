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إسرائيل تقصف بيروت للمرة الأولى منذ التوصل لوقف إطلاق النار في نوفمبر

02:22 م الجمعة 28 مارس 2025

طائرة حربية اسرائيلية

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بيروت- (أ ب)

قصفت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى منذ التوصل لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة مع جماعة حزب الله في نوفمبر الماضي.

وسمع مراسلو وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في بيروت، دويا هائلا وشاهدوا دخانا يتصاعد من المنطقة التي تعهد الجيش الإسرائيلي بضربها.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا للسكان بضرورة إخلاء أجزاء من ضاحية بيروت الجنوبية اليوم الجمعة وتعهد بالرد على الضربات التي قال إنه تم شنها من لبنان على شمال إسرائيل.

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