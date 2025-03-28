رئيس وزراء لبنان يطلب التحقيق في إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وكالات

طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، من الجيش فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسط تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن رئيس الحكومة شدد على "ضرورة استكمال إجراءات الجيش لحصر السلاح بيد الدولة"، في إشارة إلى المساعي لضبط الوضع الأمني ومنع أي تصعيد غير محسوب.

وحذر رئيس الوزراء من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على أن "الدولة اللبنانية هي حصريًا صاحبة قرار الحرب والسلم"، في موقف يؤكد التزام الحكومة بتجنيب لبنان أي مواجهة غير محسوبة العواقب.