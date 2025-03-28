خلال حفل إفطار بالبيت الأبيض.. ترامب يشكر المسلمين ويتعهد بالسلام (فيديو)

وكالات

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل إفطار في ولاية ميشيجان لمن وصفهم بـ"الأصدقاء المسلمين"، الذين أسهموا في فوزه الحاسم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، لكنه تجنب التطرق إلى حرب غزة في تصريحاته خلال حفل إفطار البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان.

وقال ترامب خلال كلمته في الحفل: "أود أيضًا أن أتقدم بجزيل الشكر لمئات الآلاف من الأمريكيين المسلمين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، موجهًا شكرًا خاصًا إلى مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وصهره مسعد بولس.

وأضاف: "كان الأمر مذهلًا. بدأنا معكم ببطء بعض الشيء، لكننا واصلنا التقدم. وبحلول نهاية تلك الانتخابات، أدركنا أننا صعدنا كالصاروخ.. لا تنسوا أن لديكم رئيسًا يحبكم في البيت الأبيض".

وأكد ترامب خلال الحفل أن إدارته تواصل تنفيذ وعودها لمجتمع المسلمين في أمريكا، مشددًا على التزامه بالمضي قدمًا في اتفاقات أبراهام لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، قائلًا: "الجميع قالوا إنها مستحيلة الحدوث، لكن الأمر أصبح قريبًا.. أسعى للسلام حول العالم".

وكان ترامب قد نجح في استقطاب أصوات العديد من الأقليات في الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك الناخبون الأمريكيون العرب في ميشيجان، والتي شكلت إحدى ساحات المعركة الرئيسية. وأسهم الإحباط من تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة في انخفاض نسبة المشاركة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مما عزز فوز ترامب في الولاية.

وشهدت حملة ترامب دعم شخصيات بارزة من المجتمع المسلم، من بينهم عامر غالب، عمدة هامترامك بميشيجان، والتي كانت أول مدينة أمريكية تنتخب مجلس مدينة مسلم بالكامل.